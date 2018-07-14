Холодная вода, рыба и крепкий сон. Как восстанавливается Надаль?

Четвертьфинальный матч Уимблдонского турнира между Рафаэлем Надалем и Хуаном Мартином дель Потро продолжался почти 5 часов. В ходе напряжённой борьбы, которая завершилась победой Надаля, оба соперника приложили максимальные усилия.

Сразу после завершения поединка Надаль признался журналистам, что ему нужно как следует отдохнуть и восстановиться перед следующим матчем против Новака Джоковича. На пресс-конференции теннисист не скрывал радость по поводу выхода в полуфинал, а также рассказал о своих рецептах для быстрого восстановления после колоссальной физической нагрузки. По словам спортсмена, он моется в холодной воде, спит вдоволь, хорошо питается и пьёт много жидкости, чтобы восполнить силы.

Тренеры Надаля добавили, что после матча он поужинал рыбой и салатом, пообщался с семьёй и хорошо выспался, а на следующее утро, несмотря на сохранившуюся усталость, провёл лёгкую тренировку.