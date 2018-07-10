Испанские арбитры станут самыми высокооплачиваемыми в мире

Ла Лига возьмёт на себя издержки по оплате труда арбитров и их ассистентов в первом и втором дивизионе, что сделает испанских судей самыми высокооплачиваемыми в мире.

С принятием предложения Комитета арбитров профессионального футбола, затраты организации в первом дивизионе вырастут с 193 тысяч евро до 296,4 тысяч евро. В сумме, Ла Лига будет оплачивать на 53% больше издержек, связанных с работой профессиональных арбитров и на 61% больше издержек для ассистентов. Во втором дивизионе рост составит 67% и 82%, соответственно.

Среди нововведений увеличение на 10% зарплат судейским командам Ла Лиги Сантандер и Ла Лиги 1/2/3. Организация также возьмёт на себя оплату взносов социального страхования, которые составляют почти 2 млрд евро в год. Для главного арбитра VAR устанавливается зарплата на уровне 1600 евро, а для видеопомощников – 800 евро. Ла Лига также обещает разработать план трудоустройству для тех, кто закончит свою судейскую карьеру.