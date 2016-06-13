Гол Пике принес победу Испании в первом матче Чемпионата Европы

Такая необходимая победа была добыта против Чехии, которая тратила все свои силы в защитной линии и у ворот. На ворота сборной Испании Дель Боске выставил Давида Де Хеа, закрыв глаза на недавний секс-скандал, в котором был замешан игрок.

Испания провела отличный первый тайм и полностью владела инициативой в игре, однако эффективность у ворот соперника остается главным врагом команды. Альваро Мората был достаточно активен в атаке, но удача была не на его стороне в этот вечер.

Сборная Дель Боске продолжала действовать в той же манере и после перерыва, надеясь забить хотя бы один гол после многочисленных попыток. Долгожданный гол пришел с подачи Иньесты, который стал игроком матча: Пике забил головой на 87-й минуте, принеся Испании первую победу на Евро и три очка в группе D.

Испания – Чехия 1:0

Гол: 1:0 – 87' Пике.

Испания: Де Хеа, Хуанфран, Пике, Рамос, Альба, Фабрегас (Алькантара, 70'), Бускетс, Иньеста, Сильва, Мората (Адурис, 62'), Нолито (Педро, 82').

Чехия: Чех, Кадержабек, Сивок, Губник, Лимберски, Дарида, Плашил, Гебре Селасси (Шурал, 86'), Росицки (Павелка, 88'), Крейчи, Нецид (Лафата, 75').