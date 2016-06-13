Дель Боске: «Мы контролировали матч, и это самое главное»

Несмотря на минимальную победу со счетом 1:0 против Чехии на групповой стадии Чемпионата Европы, главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске выступил в защиту стиля игры команды, отметив все же некоторые проблемы с эффективностью.

«Мы неплохо справлялись с этим стилем игры в последние годы. Конечно, нам бы хотелось быть немного эффективнее у ворот соперника, и я надеюсь, что голы не станут нашей проблемой. Мы контролировали матч, и это самое главное», – заявил Дель Боске на пресс-конференции.

Тренер также отметил отличное отношение Икера Касильяса к роли запасного вратаря в дебютном матче: «Он поддерживал всю команду. Мы только закончили первую игру, и пока не время говорить, кто сыграет в следующем матче. Здоровая конкуренция в футболе всегда полезна вне зависимости от позиции».

Что касается остальных сборных, то Дель Боске видит достаточно равноценное положение всех команды: «Прошел всего один матч, и только Германия у Украины выиграла с разницей больше, чем один гол. Это показывает, что силы примерно равны».