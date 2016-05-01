Гол Бэйла помог «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад»

«Реал Мадрид» добился важной победы в 36-м туре Ла Лиги благодаря голу Гарета Бэйла. Без Криштиану Роналду и Бензема команда Зидана могла потерять очки в таком сложном выездном матче, однако гол Бэйла на последних минутах спас гостей от ничьей.

Плохая погода и отсутствие каких-либо целей у «Реала Сосьедад» привело к полупустым трибунам на «Аноэте». Без поддержки болельщиков команде Эусебио было сложнее войти в игру, и первое время баски испытывали проблемы под давлением «Мадрида».

Для подопечных Зидана встреча тоже сложилась непросто, и единственной надеждой была игра Бэйла на втором этаже. С течением времени «Реал Сосьедад» начал показывать более уверенную игру, а «Реал» испытывал проблемы с эффективностью у ворот соперника.

Во втором тайме «Реалу» удалось забить всего один гол благодаря выступлению вратаря басков Рулли, который спасал команду в тех немногих голевых моментах мадридцев. Ничья означала выход из борьбы за Ла Лигу для «Мадрида», поэтому подопечные Зизу продолжали атаковать до последних минут.

Удача оказалась на стороне мадридцев в этот вечер, и за десять минут до финального свистка Бэйл отправил мяч в ворота ударом головой после навеса Лукаса Васкеса. Эта победа позволяет «Мадриду» продолжить борьбу за Лигу в свете побед «Атлетико» и «Барсы» в этом туре.

«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид» 0:1

Гол: 0:1 – 80' Бэйл.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Элустондо, Гонсалес, Берчиче (Литри, 85'), Ильярраменди, Бергара (Рейес, 68'), Сурутуса, Прието, Ойарсабаль, Брума (Баутиста, 76').

«Реал Мадрид»: Навас, Данило, Варан, Рамос, Начо, Модрич (Ковачич, 85'), Каземиро, Хамес (Иско, 73'), Бэйл, Майораль (Хесе, 65'), Васкес.