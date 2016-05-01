«Атлетико» продолжает борьбу за Ла Лигу

Мадридский «Атлетико» справился со своей задачей и обыграл «Райо Вальекано» с минимальным счетом (1:0) на «Висенте Кальдерон». Благодаря голу Антуана Гризманна в начале второго тайма «Атлетико» продолжает преследовать «Барсу» в борьбе за Ла Лигу.

Диего Симеоне, который руководил командой с трибун из-за трехматчевой дисквалификации, внес кое-какие изменения в стартовый состав перед ответной игрой с «Баварией» в Лиге Чемпионов. Из-за замен «Атлетико» было сложнее взять матч под свой контроль, особенно учитывая соперника, у которого на кону место в Примере.

В отсутствие опасных моментов и голов Симеоне пришлось выпустить на поле некоторых игроков из основного состава, что в итоге окупилось тремя очками. Антуан Гризманн принес победу голом при первом же касании мяча меньше чем через минуту после выхода на поле.

Из-за замен у «Атлетико» отсутствовала какая-либо игра, что позволило «Райо» заявить о себе на выезде. Однако даже при хорошей игре и доминировании подопечным Пако Хемеса не удалось справиться с защитой «Атлетико», которая провела очередной «сухой» матч.

«Атлетико» – «Райо Вальекано» 1:0

Гол: 1:0 – 55' Гризманн.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Люка Эрнандес, Гамес, Парти, Габи (Коке, 46'), Краневиттер, Оливер Торрес (Гризманн, 55'), Корреа, Вьетто (Торрес, 54').

«Райо Вальекано»: Хуан Карлос, Марин, Амайя (Манушу, 64'), Креспо, Тито, Эмбарба, Хосабед, Льоренте, Бебе (Пити, 58'; Хони Монтьель, 84'), Герра, Мику.