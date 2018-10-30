ФК «Барселона» отказался продавать права на название стадиона «Камп-Ноу»

ФК «Барселона» отклонил предложение компании Mediapro о передаче прав на название «Камп-Ноу», которое носит домашний стадион клуба. За смену названия клубу предлагали в течение 20 лет выплатить сумму в 300 млн евро.

Как сообщает газета El País, клуб отверг предложение медиагруппы из-за скандала, в который был втянут экс-президент «Барселоны» Сандро Росель. Основатель Mediapro Жауме Роурес в 2016 году подал в суд на Роселя за промышленный шпионаж, и несмотря на просьбы нынешнего руководства футбольного клуба отказался забрать иск.

Роурес заявил о незаконных проникновениях в его электронную почту в период с 2008 по 2011 год. В El País отмечают, что футбольный клуб призывал отказаться от разбирательства, исходя «из здравого смысла» и сохранения имиджа.

Роурес подтвердил, что переговоры с каталонским клубом имели место, но результата они не принесли. В «Барселоне» заявляют, что в настоящее время не хотят вести переговоры с тем, кто подал на клуб в суд.

El País также сообщает, что могли быть и иные мотивы для отказа: недостаточная сумма сделки или способ оплаты.