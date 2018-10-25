Криштиану Роналду носит часы за 2 млн евро

На пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов между ФК «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», за который португалец выступает с недавних пор, журналисты заметили на его запястье сверкающие аксессуары – часы и браслет с брильянтами марки Jacob&Co Caviar Tourbillon.

Стоимость часов оценивается в два миллиона евро. Они украшены 424 белыми и красными брильянтами.

Футболист известен своей тягой к роскоши и является обладателем коллекции дорогих машин, выбирает эксклюзивную одежду, полёты на частных самолётах и шикарные путешествия.