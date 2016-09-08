ФИФА запретила «Реалу» и «Атлетико» регистрировать игроков до 2018 года

В четверг опубликовано решение Апелляционного комитета ФИФА, который рассматривал дело о незаконной регистрации несовершеннолетних иностранных игроков со стороны «Атлетико» и мадридского «Реала». Апелляции клубов на первоначальное решение ФИФА от 14 января этого года были отклонены.

У «Атлетико» и «Реала» есть пять дней для того, чтобы представить очередную апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). После принятия CAS апелляций исполнение решения ФИФА вновь будет приостановлено, однако окончательно решение должно быть получено еще до открытия зимнего трансферного окна в январе.

Напомним, что 14 января 2016 года ФИФА сообщила о том, что «Реал Мадрид» и «Атлетико» были признаны виновными в незаконном подписании несовершеннолетних иностранных игроков. Кроме запрета на регистрацию футболистов в течение двух трансферных окон, «Атлетико» должен заплатить штраф в 822 тысячи евро, а «Реал» – 328 тысячи евро.