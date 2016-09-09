Что разрешено и запрещено «Атлетико» и «Реалу» во время трансферного запрета ФИФА?

Ни для кого не стало сюрпризом, что Апелляционный комитет подтвердил решение ФИФА о трансферном запрете «Атлетико» и «Мадриду» за незаконное подписание несовершеннолетних иностранных футболистов. Клубы подадут апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который, однако, почти точно выступит на стороне ФИФА.

Несмотря на трансферный запрет, «Атлетико» и «Реал» сохраняют за собой несколько возможностей усиления команды в течение 2017 года:

1. «Реал Мадрид» и «Атлетико» могут возвращаться игроков из аренды, но при условии, что в трансфере не будут задействованы деньги. Если клубы должны заплатить какую-то сумму за возврат своего футболиста, то его регистрация будет возможна только в 2018 году.

2. Можно продавать и приобретать игроков, но без их последующей регистрации. По случаю «Барселоны» стало понятно, что клубы могут без проблем приобретать игроков, однако их регистрация и выступление в команде начнутся только в январе 2018 года.

3. Смена тренерского штаба не распространяется на трансферный запрет ФИФА. Продолжительность работы Зидана и Симеоне будет зависеть только от результатов и желания самих тренеров.

4. Оба клуба могут без ограничений использовать свою кантеру, игроки из которой беспрепятственно могут проходить выступать за первую команду. Однако ни «Реал», ни «Атлетико» не могут регистрировать новых молодых игроков, которые подписывают профессиональные контакты с клубом.

5. Запрет ФИФА также не касается продления контрактов уже имеющихся в команде футболистов, и «Реал» как раз в последние месяцы занимается продлением контракт почти у всего состава.