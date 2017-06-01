Эрнесто Вальверде: "Я хочу, чтобы «Барселона» стала еще более великой командой"

Новый тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что для него привилегия возвращаться в клуб уже в качестве тренера, и это работа для него – огромный вызов.

«Честно говоря, для меня это привилегия. Мне повезло, что клуб подумал обо мне и предложил мне эту должность. Я с удовольствием начинаю новый этап, для меня эта работа – огромный вызов: я хочу, чтобы «Барселоны» стала еще более великой командой», – признался Вальверде в интервью клубному телеканалу Barça TV.

Вальверде считает, что болельщики «Барсы» насладились игрой удивительных игроков за последние десять лет и работой многих тренеров, которые прошли через клуб: «Я хочу продолжать работать в том же направлении, в котором «Барса» работала в последние годы, а если мы сможем стать еще лучше, то будет просто отлично. Футбол – это победы и довольные болельщики, которые гордятся своей командой. Надеюсь, что мы сможем этого добиться».