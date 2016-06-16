Атакующий полузащитник Денис Черышев перешел в "Вильярреал", подписав с клубом пятилетний контракт до 2021 года. Таким образом, Денис покидает "Реал Мадрид", в котором провел 14 лет и сформировался как футболист.

В "Вильярреале" Денис выступал на правах аренды в сезоне 2014/15, сыграв в 40 матчах и отличившись семью голами и десятью голевыми передачами. Всего за один сезон в составе "подводной лодки" Черышеву удалось стать ключевым игроком команды, что привлекло внимание "Реала". Прошедший сезон игрок провел в "Мадриде" и в "Валенсии", однако небольшое количество игрового времени и травмы не дали Денису возможности прогрессировать.

В своем твиттере Денис поблагодарил "Реал Мадрид" за проведенные там 14 лет и всех мадридистов, которые его поддерживали на протяжении этого времени.