Дель Боске: «Я продолжаю считать Касильяса своим другом»

Бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске сообщил, что изменения в команде могли бы быть и более кардинальными, а также заверил, что продолжает считать Икера Касильяса своим другом, несмотря на недавние проблемы.

«Изменения в сборной проходят постепенно, потому что все игроки хорошо играют. Мы вызвали молодых игроков, потому что посчитали нужным их появление в сборной. Но футбол создан не только для молодых футболистов, но и для игроков, которые заслуживают это за прошлые успехи», – отметил Дель Боске перед тем, как посетить футбольный кампус для детей в родном городе Саламанка.

Частью этих «постепенных изменений» стала смена вратаря сборной с Икера Касильяса на Давида Де Хеа. Несмотря на проблемы в связи с этими изменениями, Дель Боске по-прежнему считает Касильяса свои другом: «Я продолжаю считать его своим другом, а он меня – своим. Ты не перестаешь быть отцом своему ребенку, даже если злишься на него».

Что касается нового тренера сборной Испании, то Дель Боске сообщил, что это будет решать президент Испанской федерации по футболу: «Кого бы он ни выбрал, этот тренер будет хорошим, потому что в Испании множество прекрасных тренеров».