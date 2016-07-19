Мунир и Сампер продлили контракты с «Барселоной» до 2019 года

Молодой нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади продлил контракт с каталонским клубом до 2019 года, о чем «Барса» сообщила на официальном сайте. Сумма отступных в новом контракте 20-летнего футболиста достигает 60 миллионов евро.

Мунир, испанец марокканского происхождения, в прошлом сезоне сыграл 15 матчей в Чемпионате Испании, отметившись тремя голами и тремя голевыми передачами.

Кроме Мунира, с «Барселоной» также продлил контракт опорный полузащитник Серджи Сампер. Новый контракт 21-летнего полузащитника рассчитан до конца сезона 2018/2019 с суммой отступных в 50 миллионов евро.