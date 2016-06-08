Дель Боске разочарован игрой сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске сообщил, что был невероятно разочарован неспособностью команды забить в матче с Грузией (0:1), однако это поражение не меняет идею игры сборной и не отменяет проделанной работы.

«Этот матч не отменяет проделанной работы. Мне кажется, кое-какие вещи у нас хорошо вышли в матче, мы играли на половине соперника, но вот с голами у нас проблемы. Мы почти ничего не сделали в атаке, а это самое главное в игре. То, что нам забивают, это нормальное развитие событий, но отсутствие нашего гола – невероятное разочарование», – сообщил Дель Боске после матча с Грузией.

Тренер сделал акцент на положительных сторонах матча: «Второй тайм мы провели не так плохо. В первом тайме мы много ошибались, но с выходом Иньесты игра стала лучше. Единственное, что нам не хватило, это эффективности в атаке».

«Этот матч не меняет нашу идею игры. Когда команда проигрывает, обычно говорят, что на поле играли не лучшие. Соперник отлично справился с работой и не оставлял нам свободного пространства – это тоже надо учитывать», – добавить Дель Боске.