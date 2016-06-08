Испания проиграла Грузии в последнем матче перед Евро

В последнем товарищеском матче перед началом Чемпионата Европы сборная Испании по футболу проиграла Грузии с минимальным счетом 0:1. В матче, который проходил в Хетафе, подопечные Висенте Дель Боске не были похожи на самих себя, а ошибка Рамоса стоила команде победы.

Слишком уверенная в себе сборная полностью доминировала в матче, однако игроки не отнеслись с достаточной серьезностью к встрече с Грузией, которая занимает 137 позицию в рейтинге ФИФА. Отсутствие идей вылилось в блеклую игру и невозможность забить гол.

Хорошая игра грузин в защите не позволила Испании с легкостью добраться до ворот соперника, а Рамос и Пике систематически поднимались в атаку, чтобы попытаться забить со второго этажа. Грузии удалось выйти вперед перед перерывом благодаря ошибке Серхио Рамоса, и этот единственный гол в итоге им и принес победу.

Несмотря на множество замен во втором тайме, выход более опытных игроков на поле не позволил Испании изменить ход матча. Иньеста, Сильва и Коке значительно улучшили общую игру команды, но и этого было недостаточно для победы в последнем товарищеском матче перед началом Чемпионата Европы.

Испания – Грузия 0:1

Гол: 0:1 – 40' Окриашвили.

Испания: Де Хеа, Рамос (Сан Хосе, 46'), Альба, Хуанфран (Бельерин, 46'), Пике, Алькантара (Коке, 46'), Бускетс (Педро, 76'), Васкес (Сильва, 61'), Фабрегас (Иньеста, 46'), Нолито, Адурис.

Грузия: Ревишвили (Квашквадзе, 55'), Амисулашвили, Наваловский (Кобахидзе, 84'), Лобжанидзе, Кверквелия, Абурджания (Цискаридзе, 78'), Кения, Казаишвили (Квилитая, 72'), Мчедлидзе.