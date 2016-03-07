Черышев забил единственный гол «Валенсии» против «Атлетико»

«Атлетико» обыграл «Валенсию» на «Месталье» (1:3) в матче 28-го тура Чемпионата Испании. Единственный гол за «Валенсию» забил Денис Черышев, который был заменен из-за травмы в начале второго тайма.

Первый тайм проходил в равной борьбе между соперниками, которые обменялись голами на 24-й и 28-й минутах. Антуан Гризманн вывел вперед «Атлетико», однако всего четыре минуты спустя Денис Черышева сравнял счет. Пара в атаке «Валенсии» Черышев-Алькасер создала не один опасный момент, однако реализовать удалось только этот.

Для Облака это был первый пропущенный гол за последние четыре матча, которые вратарь «Атлетико» провел всухую. Во втором тайме и с уходом Черышева «Валенсия» потерялась на поле, а «Атлетико» сделал шаг вперед, забив под конец тайма два победных гола.

Таким образом, эти три очка помогли команде Диего Симеоне закрепить за собой третье место с 64 очками. «Атлетико» отстает от лидера «Барсы» на 8 очков, но опережает «Реал» на 4 очка.

«Валенсия» – «Атлетико» 1:3

Голы: 0:1 – 24' Гризманн, 1:1 – 28' Черышев, 1:2 – 72' Торрес, 1:3 – 85' Феррейра Карраско.

«Валенсия»: Диего Алвес, Жоау Канселу, Мустафи, Адерлан Сантос, Сикейра, Перес (Данило, 46'), Хави Фуэго (Негредо, 84'), Андре Гомеш, Фегули, Пако Алькасер, Черышев (Родриго, 61').

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Габи, Краневиттер (Торрес, 63'), Сауль, Коке, Вьетто (Феррейра Карраско, 69'), Гризманн (Оливер Торрес, 88').

Удаление: Адерлан Сантос 80'.