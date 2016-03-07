«Барселона» разгромила «Эйбар» на выезде

«Барселона» без проблем справилась с очередным соперником в рамках Чемпионата Испании, обыграв «Эйбар» на выезде со счетом 0:4. Лео Месси снова отличился голами, оформив на этот раз дубль, а для «Барсы» эта победа стала уже 36-й в беспроигрышной серии.

В центре поля на этот раз вышел Арда Туран, заменяя сыгравшего множество матчей Иньесту, а вместо дисквалифицированного Неймара в нападении вышел Мунир. Уже с первых минут команды начали борьбу за мяч, а на поле четко вырисовывались игровые идеи каждой команды.

«Эйбар» показывал интенсивную игру и не хотел оставлять пустые пространства, которыми с легкостью пользуется «Барселона». Каталонская команда открыла счет уже на восьмой минуте благодаря голу Мунира, который забил седьмой мяч в рамках всех турниров.

«Барселона» показывала быструю игру, вынуждая соперника все чаще отходить назад в защиту, однако удвоить счет удалось только перед перерывом. Месси вновь продемонстрировал свои индивидуальные способности и, не встретив никакого сопротивления защиты «Эйбара», забил второй гол «Барсы».

Во второй тайме у «Эйбара» почти не было шансов отыграться, и с появлением свободных пространств «Барселона» вновь начала контролировать ход игры. Несмотря на полное доминирование, «Барсе» удалось поставить финальную точку в матче только на последних минутах: Месси забил с пенальти на 76-й минуте, а за пять минут до финала Суарес отправил четвертый гол в ворота Риесго.

«Эйбар» – «Барселона» 0:4

Голы: 0:1 – 8' Мунир, 0:2 – 41' Месси, 0:3 – 76' Месси (пенальти), 0:4 – 84' Суарес.

«Эйбар»: Риесго, Капа, Пантич, Рамис, Жунка, Эскаланте (Хайрович, 84'), Радошевич, Дани Гарсия, Гонсалес, Бастон (Берхон, 68'), Энрик (Инуи, 90').

«Барселона»: Браво, Дани Алвес, Пике (Бартра, 80'), Маскерано, Альба, Ракитич, Бускетс (Вермален, 80'), Туран (Серджи Роберто, 80'), Месси, Суарес, Мунир.