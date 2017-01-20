«Барселона» хочет предложить Месси контракт до конца карьеры

В ближайшие дни «Барселона» сделает важные шаги в переговорах о продлении контракта своей главной звезды Лео Месси. Как удалось узнать каталонской газете Sport, до конца января клуб сделает письменное предложение игроку и его отцу Хорхе Месси.

«Барселона» готова предложить Месси контракт до завершения карьеры, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, что, по мнению клуба, соответствует его статусу. Кроме экономической стороны, для аргентинца также важен спортивный проект «Барселоны» на предстоящие сезоны.

Главной целью каталонского клуба является убеждение Месси, который хочет не только больше зарабатывать, но и чувствовать себя прекрасно на поле и продолжать выигрывать титулы. «Барса» хочет как можно скорее закрыть вопрос с продлением контракта аргентинца, чтобы избежать лишних разговоров, а сам пока Месси не высказывает желания покидать родной клуб.