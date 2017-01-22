Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала турнира в Австралии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль добился сложной победы, чтобы выйти в 1/8 финала первого Большого шлема сезона, который проходит в Австралии. Матч против немца Александра Зверева, который длился 4 часа и 5 минут, завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:7(5), 6:3, 6:2.

Девятая ракетка мира Надаль за это время записал на свой счет 11 эйсов, четыре ошибки на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. Уже в самом начале встрече испанец был удивлен напором молодого 19-летнего Зверева, который в этом году уже обыграл Роджера Федерера.

Во втором сете Надаль взял игру в свои руки, однако Зверев не собирался сдаваться и давал бой до самых последних минут. Интересно отметить, что испанскому теннисисту впервые за два года удалось выиграть пятисетовый поединок на турнире Большого шлема.

В 1/8 финала Открытого первенства Австралии Рафаэль Надаль встретится с французом Гаэлем Монфисом.