«Атлетико» разгромил «Осасуну» на выезде

Стараясь забыть о мадридском дерби, «Атлетико» отправился в Памплону, чтобы встретиться с «Осасуной» в матче 13-го тура Ла Лиги. Подопечные Симеоне добились уверенной победы со счетом 0:3, оставив хозяев в зоне вылета.

Напряженному началу матча была поставлена точка в конце первого тайма, когда Годин и Гаймеро забили голы с разницей в одну минуту. Отраженный Облаком пенальти Роберто Торреса помог «Атлетико» следовать своему плану и уверенно двигаться к победе в сложном выездном матче.

«Осасуна», которая до первого гола еще показывала неплохую игру, не нашла в себе силы ответить чем-то на два мяча мадридцев. Хозяева все реже доходили до ворот соперника, а замены Симеоне только сделали игру «Атлетико» еще более дисциплинированной.

Один из вышедших на замену игроков и поставил итоговую точку в матче: Феррейра Карраско забил третий гол «Атлетико» на 90-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря «Осасуны». Таким образом, после 13-го тура «Атлетико» занимает четвертое место в Ла Лиге с 24 очками и остает на девять очков от лидера.

«Осасуна» – «Атлетико» 0:3

Голы: 0:1 – 36' Годин, 0:2 – 37' Гамейро, 0:3 – 90' Феррейра Карраско.

«Осасуна»: Перес, Боннин (Иманоль Гарсия, 46'), Фланьо, Гарсия, Клерк, Торрес, Санхурхо, Чаушич, Беренгер (де ла Куэвас, 73'), Риера, Кодро (Ривьер, 57').

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Корреа (Феррейра Карраско, 66'), Габи, Тиагу, Коке, Гамейро (Сауль, 71'), Гризманн (Парти, 84').