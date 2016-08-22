«Атлетико» потерял очки на последних секундах

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью в первом туре Чемпионата Испании, упустив победу на последних минутах встречи против «Алавеса» (1:1). Гамейро вывел «Атлетико» всперед на 92-й минуте благодаря пенальти, но на 95-й Ману Гарсия удивил соперника и сравнял счет.

Финалист прошлой Лиги Чемпионов доминировал на поле с первых минут, однако «Алавесу» удалось сдерживать соперника на протяжении 90 минут. Пенальти Гамейро на 92-й минуте, казалось, дарит «Атлетико» три очка, однако баски не собирались сдаваться. Капитан «Алавеса» Ману Гарсия удивил всех в последней атаке встречи, отправив мяч в ворота из-за пределов штрафной. Для баскской команды это был первый опасный момент, но и его хватило для первого очка в Примере.

Стоит отметить, что во втором тайме с выходом Торреса, Гайтана и Корреа на поле «Атлетико» стал создавать больше моментов, но отличная игра Фернандо Пачеко помогла «Алавесу» избежать гола мадридцев с игры. «Атлетико» не сумел реализовать множество голевых моментов, за что и поплатился потерей очков.

«Атлетико» – «Алавес» 1:1

Голы: 1:0 – 92' Гамейро (пенальти), 1:1 – 95' Ману Гарсия.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи (Гайтан, 58'), Тиагу (Торрес, 46'), Коке, Сауль, Феррейра Карраско (Корреа, 71'), Гамейро.

«Алавес»: Пачеко, Фемения, Руано, Феддаль (Лагуардиа, 12'), Гарсия Карнеро, Ману Гарсия, Торрес, Ибаи Гомес, Крстичич (Камараса, 65'), Мендес, Токеро (Сантос, 80').