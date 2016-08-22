Дубль Бэйла принес «Мадриду» победу над «Реал Сосьедад»

«Реал Мадрид» добился уверенностью победы над ФК «Реал Сосьедад» на выезде (0:3) в рамках первого тура Чемпионата Испании. Без Криштиану Роналду и Бензема роль лидера на себя взял Гарет Бэйл, который отметился двумя голами.

Команда Зинедина Зидана продемонстрировала свое превосходство с первых минут: Гарет Бэйл с подачи Дани Карвахаля отправил мяч в ворота головой уже на 2-й минуте. Ранний гол придал уверенности «сливочным», которые чувствовали себя удивительно комфортно на «Аноэте», где обычно испытывают проблемы.

Мадридцы пользовались слабостью команды Эусебио в защите и создавали один опасный момент за другим. Перед самым перерывом Марко Асенсио, для которого это был дебют в Ла Лиге в футболке «Реале», прекрасно завершил атаку команды и удвоил счет на табло. За несколько минут до этого у бывшего игрока «Мадрида» Асьера Ильярраменди была отличная возможность сравнять счет, однако, оставшись один на один с Кико Касильей, баск растерялся и не забил.

После перерыва и нескольких замен хозяева попытались перехватить инициативу в матче, однако Асенсио продолжал показывать высокий уровень игры, Мората – создавать опасность в штрафной «Сосьедада», а Карвахаль и Марсело – атаковать с флангов. К последним минутам встречи баскам удалось сравнять игру из-за усталости «Реала», но этот никак не повлияло на итоговый результат.

«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид» 0:3

Голы: 0:1 – 2' Бэйл, 0:2 – 40' Асенсио, 0:3 – 90' Бэйл.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Гонсалес (Вела, 79'), Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Бергара, Ойарсабаль, Сурутуса, Конча (Виллиан Жозе, 56'), Хуанми (Прието, 72').

«Реал Мадрид»: Касилья, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Ковачич, Каземиро, Кроос (Иско, 73'), Бэйл, Мората (Хамес, 77'), Асенсио (Васкес, 66').