«Атлетико» обыграл «Реал Мадрид» на «Бернабеу»

В матче 26-го тура Чемпионата Испании «Атлетико» без проблем обыграл «Реал Мадрид» (0:1) благодаря единственному голу Антуана Гризманна во втором тайме. В мадридском дерби было много тактики и мало голевых моментов, однако эффективность на этот раз была лучше у подопечных Симеоне.

«Сантьяго Бернабеу» был полностью заполнен болельщиками, которые хотели увидеть отличное дерби. «Мадрид» начал матч активнее, пытаясь открыть счет и атаковал по левому флангу, чтобы довести мяч до Бензема. Несмотря на попытку удивить соперника быстрым голом, открыть счет «сливочным» так и не удалось.

Подопечные Симеоне, как и всегда, показывали очень организованную игру и четкие идеи в защите, что почти не давало возможности «Реалу» подойти к воротам соперника. Обе команды пытались открыть счет в первом тайме, однако на перерыв все же пришлось уйти по нулям.

Во втором тайме «Реал» снова надеялся взять инициативу в свои руки, но ни Криштиану, ни другие игроки так и не смогли забить. Удача повернулась на этот раз к Антуану Гризманну, который не забивал в последних пяти играх «Атлетико»: на 53-й минуте француз воспользовался пассивностью защиты «Реала», чтобы принести своей команде три очка.

Несмотря на замены, команде Зидана так и не удалось сравнять счет до конца тайма. Болельщики, которые надеялись на победу, под конец матча скандировали с трибун «Флорентино в отставку!», что уже не раз случалось за последний год.

«Реал Мадрид» – «Атлетико» 0:1

Гол: 0:1 – 53' Гризманн.

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Данило, Модрич, Кроос, Иско (Хесе, 70’), Хамес (Васкес, 57'), Бензема (Майораль, 46'), Роналду.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Фернандес (Краневиттер, 77)', Коке, Гризманн, Торрес (Корреа, 81').