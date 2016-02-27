Роналду: «Если бы все были на моем уровне, мы были бы первыми»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сообщил, что если бы все его товарищи по команде играли на его уровне, то «Реал» бы шел в Ла Лиге на первом месте. Чуть позже игрок все же уточнил, что речь шла о физической подготовке и что он ничем не лучше своих партнёров по команде.

«Я не знаю, как объяснить поражение. С начала сезона пресса говорит, что я не в форме. Но нам не хватает хороших игроков, которые сейчас травмированы», – сообщил Криштиану, имея в виду Бэйла, Бензема и Пепе.

«Для плохой формы я не настолько плохо играю по сравнению с Месси, Суаресом и Неймаром. А в Лиге Чемпионов мне вообще нет равных», – добавил португалец в смешанной зоне после поражения от «Атлетико» (0:1).

«Всегда говорят, что Криштиану потерял форму и «Мадрид» тоже. Но если бы все товарищи по команде были на моем уровне, мы были бы первыми. Каждый год мне говорят, что я плох, но статистика-то не обманывает», – отметил Криштиану.

Однако позже Криштиану объяснил свои комментарии, отметив, что не считает себя лучше своих партнеров по команде: «Мои слова относились к физической подготовке, а не игре. Я не считаю себя лучше своих товарищей по команде».