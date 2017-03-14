«Атлетико» купил стадион «Ла-Пейнета» у Мадрида за 30 миллионов

Мэрия Мадрида и «Атлетико» договорились о цене выкупа стадиона «Ла-Пейнета» за 30,4 миллионов евро в трех выплатах. Кроме того, мадридский клуб должен потратить еще 29,8 миллионов евро на развитие прилегающей к стадиону территории и парковки.

Соглашение, подписанное представителем министерства экономики и представителем «Атлетико», были изменено в связи с тем, что мадридский клуб приобретает на 50 тысяч м2 больше, чем было предусмотрено в соглашении от 2008 года.

Из соглашения также исчезло предоставление билетов на матчи и использование части стадиона для базы SAMUR (скорая помощь и спасатели). Кроме того, новый стадион не может быть использован для проведения Олимпийских игр, так как полностью переходит в частное владение клуба.

Напомним, что «Атлетико» начнет выступления на новом стадионе, который получит название «Ванда Метрополитано», уже в сезоне 2017/18.