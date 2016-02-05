25 февраля в России выйдет фильм «Барса»: больше, чем клуб»

Документальный фильм «Барса»: больше, чем клуб» выйдет в России 25 февраля на цифровых платформах iTunes, Google Play, Ivi и других. Продюсером фильма стал испанский гонщик MotoGP Хорхе Лоренсо, который является страстным поклонником «Барселоны».

На создание документального фильма ушло два года: были собраны исторический материал, фото- и видеофрагменты и несколько интервью. В фильме будет рассказано о самых знаменитых игроках и тренерах клуба, и некоторые из них даже принимали участие в съемках.

Кроме игроков, которые в данный момент выступают за «Барселону», в фильме задействованы Йохан Кройфф, Хосе Мари Бакеро, Карлес Рексач, Луи Ван Гал, Роналд Куман и Гари Ликенер.