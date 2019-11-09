Задержанная в Испании семья экс-чиновника из России отпущена на свободу

Члены семьи бывшего российского чиновника Бориса Мазо, а также его адвокат, задержанные ранее на побережье Коста-дель-Соль, отпущены на свободу. Им запрещено покидать Испанию. Об этом сообщают испанские СМИ. Сам Мазо, которого задержали в Австрии, также отпущен под залог в 25 тыс. евро.
Как сообщалось ранее, в Испании были задержаны бывшая жена, сын и адвокат экс-чиновника Министерства культуры РФ. Мазо подозревают в отмывании денег, похищенных в России. В частности, россиянин купил дом в районе Марбельи, который оценивается в 4 млн евро, автомобиль за 100 тыс. На это имущество, а также на банковские счета (160 тыс. евро), наложен арест. Ранее ордер на арест чиновника выдала Россия. На родине его подозревают в хищении более 7 млн долларов, выделенных Эрмитажу, и еще 2,6 млн, предназначенных для восстановления памятников архитектуры.Темы: Русская Испания