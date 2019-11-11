Летевший в Сарагосу самолет вернулся в Москву из-за неисправности

Самолет авиакомпании Airbridgecargo Airlines (российский грузовой перевозчик) экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за неисправности. Самолет летел в испанскую Сарагосу.
Инцидент произошел 10 ноября. Уже во время полета пилоты обнаружили неполадки в гидросистеме и проблемы с шасси. Борт запросил экстренную посадку в Москве.
Приземление прошло благополучно, однако дальнейшее передвижение самолета было затруднено и его пришлось буксировать.
На борту находились четыре члена экипажа. Никто не пострадал.Темы: Русская Испания Сарагоса