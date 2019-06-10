В Таррагоне на пешеходном переходе насмерть сбили туриста из России

В городке Ла-Пинеда (Таррагона) произошло ДТП, в результате которого погиб 40-летний турист из России.
Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу в районе улицы Pau Casals. В этот момент на высокой скорости его сбил автомобиль. На место происшествия прибыли медики, но не смогли спасти туриста.
Водитель автомобиля задержан. В полиции заявили, что инцидент произошел исключительно по его вине. ДТП произошло на ровном участке дороги с прекрасным обзором. Пешеходный переход был хорошо заметен и обозначен соответствующими знаками.
Известно, что мужчина отдыхал в Испании вместе с супругой.Темы: Русская Испания Туризм