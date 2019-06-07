Глава МИД Испании: «Мы уже провели теплые встречи как в Москве, так и в Мадриде»

Глава МИД Испании Жозеп Боррель попытался смягчить последствия своих слов о России как угрозе для Европы.
В мае исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании заявил, что Россия представляет угрозу для Европы. В ответ испанский посол в Москве был вызван в МИД РФ. В Мадриде посчитали такую реакцию «чрезмерной».
Боррель считает, что эта тема «похоронена», а его слова не привели к «значительным последствиям». «Мы уже провели теплые встречи как в Москве, так и в Мадриде», — добавил он.Темы: Русская Испания