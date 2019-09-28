В Русском музее в Малаге открылись выставки, посвященные Ахматовой и Рериху

Русский музей в Малаге представил две новые выставки. Одна приурочена к 145-летию со дня рождения выдающегося деятеля русской культуры Николая Рериха. Другая носит название «Анна Ахматова. Поэзия и жизнь». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выставка «Анна Ахматова. Поэзия и жизнь» - это небольшая экспозиция, которая включает в себя произведения живописи, графики, скульптуры, предметы мебели, фотографии из собрания Русского музея. Это портреты великой русской поэтессы и представителей ее окружения, созданные Натаном Альтманом, Кузьмой Петровым-Водкиным, Казимиром Малевичем и другими.

Выставка входит в контекст темы, показываемой Русским музеем в Малаге в 2019-м и посвященной женщинам в России: в феврале там были открыты экспозиции «Святые, царицы, работницы. Образ женщины в русском искусстве», «Русские художницы. На перекрестке традиций и авангарда» и «Графика русских художниц из коллекции Кристины Гмуржинской». Впервые выставка в филиале Русского музея в Малаге посвящается литератору. Выбор героини далеко не случаен. 11 июня 2019-го исполнилось 130 лет со дня рождения поэтессы. Жизнь Ахматовой прошла в эпоху трагических потрясений, в годы войн и революций. В ее судьбе и в судьбах людей, составлявших ее окружение, как в зеркале, отразились и судьбы русского искусства, и история России в ХХ веке. Прижизненные портреты Анны Ахматовой сохраняют очарование ее непосредственного присутствия и позволяют воссоздать ее облик на разных этапах жизни. Они рассказывают о том, какой видели Ахматову современники.

Выставка «Николай Рерих. В поисках Шамбалы» включает 74 произведения искусства из собрания Русского музея: это и картины так называемого «русского периода» творчества Рериха, и станковые полотна и натурные этюды индийского периода жизни мастера 1930-х-1940-х.

Николай Рерих – фигура мирового масштаба. Его именем названо около 80 обществ в Европе, Америке, Азии. Рерих инициировал специальное воззвание к мировому сообществу, известное под названием ≪Пакт Рериха≫ (1935) – первый в истории международный договор о защите культурного наследия. Роль Рериха – общественного деятеля огромна, но прежде всего он был художником.

Обе выставки продлятся до 27 февраля 2020 года.