В Испанию доставлен брат убитой в июне россиянки

Тело девушки было обнаружено на полу в ее комнате в квартире, где она жила с мамой и братом. В день убийства она была дома вдвоем с братом - мать улетела по делам в Россию. Она долго не могла дозвониться до детей и попросила знакомых проверить, все ли в порядке.

Брат погибшей исчез в день убийства. Сначала в качестве основной рассматривалась версия, согласно которой причиной убийства стал бизнес мамы. Считалось, что брату тоже грозит смертельная опасность. Позже российские СМИ сообщили, что в московский отдел полиции обратился 18-летний россиянин. С его слов, с ним через Интернет связался знакомый и заявил, что в Испании убил свою сестру и сбежал из страны.