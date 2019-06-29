В России заочно арестовали проживающего в Испании экс-директора оборонного предприятия

Казанский находится в Испании. Оттуда он прислал медицинскую справку о том, что у него обострилась старая травма головы и поэтому он не смог прибыть к следователю, который планировал предъявить ему обвинение и задержать. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам следователя, 7 июня Казанского вызвали в ГСУ, чтобы предъявить обвинение. Однако он не явился, и в данное время проживает в Испании, явно уклоняясь от явки к следователю. В Россию на допрос господин Казанский обещал прилететь экономклассом, предоставив квитанцию электронного билета. Это вызвало у следствия дополнительные подозрения, так как обычно топ-менеджер летал первым классом и обсуждал полет в Барселону на футбольный матч на арендованном бизнес-джете. В итоге полицейские объявили его сначала в федеральный, а затем в международный розыск. Посчитав, что бывший директор «Салюта» намеренно скрылся и может оказать давление в первую очередь на других обвиняемых по делу, следователь попросил заочно его арестовать.