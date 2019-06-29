Глава испанского МИД: «Я не говорил, что Россия - враг Испании»

Жозеп Боррель, возглавляющий Министерство иностранных дел Испании, прокомментировал свои слова о России, из-за которых испанского посла вызывали в МИД РФ.
«Мне кажется, русские интерпретировали это не так», - заявил Боррель в интервью газете El Periodico. «Я не говорил, что Россия - враг Испании, я имел в виду Европу», - объяснил он. По его словам, он пытался донести следующую мысль: защитник в виде США перестал гарантировать безопасность Европы, а бывший враг в виде СССР вновь возрождается.
«По-моему, русские отреагировали слишком остро», - добавил дипломат.Темы: Русская Испания Политика