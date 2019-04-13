В Петербурге задержали 20 тонн плазмы свиной крови из Барселоны

В порту Петербурга задержан груз сухой свиной плазмы крови весом 20 тонн, который прибыл из Барселоны.
Поводом для задержки груза стал пункт 4 ветеринарного сертификата Испании, который был вычеркнут и не заверен подписью должностного лица страны-импортера. Сотрудники регионального Россельхознадзора посчитали, что установить происхождение товара невозможно.
Составлен протокол об административном правонарушении. В Россельхознадзоре ждут разъяснений от ветеринарной службы Испании.Темы: Русская Испания Барселона