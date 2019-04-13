Русских хакеров заподозрили в атаке на сеть Минобороны Испании

Недавно внутренняя сеть Министерства обороны Испании подверглась кибератаке. Сейчас издание Español, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в нападении подозревают российских хакеров из группировки Fancy Bear.
Ранее газета El Pais писала, что хакеры почти три месяца контролировали сеть Минобороны, пытаясь добраться до секретных данных, связанных с военной промышленностью. Известно, что поразить сеть им удалось через электронную почту.
По данным источников Español, методы и стиль взлома очень похожи на те, которыми пользуются в Fancy Bear.Темы: Русская Испания