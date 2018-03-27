В Москве прошла выставка испанской недвижимости SPEX

Выставка испанской недвижимости SPEX-ВЕСНА 2018 прошла в Москве на площадке «Согласие Холл». Пока за окном вьюжила метель, в стенах выставочных залов царила настоящая испанская весна с шампанским, хамоном и бурными обсуждениями. В просторных светлых залах с комфортом разместились более 500 гостей, не считая самих участников и организаторов выставки.

В эти дни сюда съехались посетители из разных уголков России и ближнего зарубежья. Гости приходили по одному, парами и даже целыми семьями с детьми. Кого-то интересовал переезд в Испанию на ПМЖ, кто-то хотел приобрести недвижимость для отдыха в летний период, а кто-то планировал открыть в этой стране свой бизнес. Все чаяния посетителей в полной мере удовлетворяли экспоненты выставки — профессиональные участники рынка недвижимости Испании.

В финале первого дня выставки была организована бизнес-вечеринка в ресторане «Костер». Отличное угощение, живая музыка и увлекательная программа с конкурсами и розыгрышами от популярного московского радиоведущего Вадима Воронова стала блистательным дополнением для деловых знакомств и переговоров заинтересованных гостей.

В течение двух дней гости могли посещать разнообразные мероприятия в рамках деловой программы выставки SPEX-ВЕСНА 2018. Ведущие деловой программы рассказывали о своем опыте переезда в Испанию, особенностях организации бизнеса в этой стране, делились впечатлениями о преимуществах различных регионов, освещали распространенные ошибки и подводные камни, ожидающие здесь новичка.

Организаторам выставки SPEX-ВЕСНА 2018 удалось удивительным образом объединить под одной вывеской строгий профессионализм и гостеприимное радушие. Как гости, так и сами участники выставки вынесли из нее гору деловых контактов, полезной информации и хорошего настроения. Позитивный фидбек, полученный организаторами, значит, что новая выставка уже не за горами. 10-11 ноября 2018 года организаторы SPEX обещают «продолжение».