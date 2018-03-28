Испания выразила соболезнования России в связи с трагедией в Кемерово

Испанское правительство направило свои соболезнования россиянам, в связи с гибелью 64 человек в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

В заявлении испанского МИД говорится, что «Правительство Испании глубоко сожалеет об ужасном пожаре (...) который привёл к большому числу жертв и пострадавших, среди которых были дети».

Правительство Мариано Рахоя также выразило «глубочайшие соболезнования родственникам погибших и российскому правительству», а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

По окончательным подсчётам МЧС России, в результате пожара в торговом центре 64 человека погибли и 51 был ранен. Площадь пожара превысила 1500 квадратных метров. Возгорание произошло на четвёртом этаже, где находился развлекательный центр.