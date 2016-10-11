В Москве пройдет «День Испании»

16 октября в московском культурном центре ЗИЛ пройдет цикл мероприятий, объединенных под названием «День Испании» – проект, организованный при поддержке отдела туризма посольства Испании в Москве и Института Сервантеса. Это событие приурочено к национальному празднику Испании, который отмечается ежегодно 12 октября, и 400-й годовщине со дня смерти Сервантеса. Гостей ждут тематические лекции, мастер-классы для взрослых и детей, а также концерт с участием артистов дома фламенко «Фламенкерия» и музыкальной группы «Los Gaiteros de Moscú».

Центральным событием «Дня Испании» станет открытие фотовыставки «Галисия – край земли», предоставленной отделом туризма посольства Испании в Москве и правительством Галисии.

ПРОГРАММА

Открытие фотовыставки «Галисия – край земли» / 18:30

Холл клубной части, 2 этаж

Галисия, расположенная на берегу Атлантического океана, обладает особой силой притяжения. Это северо-запад Испании, самая западная точка Европы. В древние времена считалось, что именно здесь находится край земли, Finis Terrae. В столице региона - Сантьяго-де-Компостела - завершается паломнический Путь Святого Иакова. Именно поэтому Галисия уже много веков считается землей гостеприимства.

Сегодняшняя Галисия гармонично сочетает традиции и современность. Зеленая страна на берегу синего моря. Здесь есть все: мягкий климат, превосходные пляжи, множество рек, орошающих холмистые земли «внутренней Галисии», исторические пейзажи и, самое главное, открытые и мечтательные люди.

Адольфо Энрикес (Порто-до-Сон, Галисия, 1965) начал фотографировать в 14 лет, случайно, когда его отец принес в дом камеру Yashica Electro 35, найденную на улице. С тех пор фотография стала неотъемлемой частью его жизни. Адольфо Энрикес стал известным профессиональным фотографом, а его главной страстью - пейзажи Галисии. Его фотографии публиковались в путеводителях и журналах о путешествиях, выставлялись по всей Европе и собраны в книгах «По направлению к Сантьяго» и «Почувствуй Галисию».

На открытии выставки будут присутствовать советник по туризму посольства Испании в Москве Луис Бовес Мартин и директор Института Сервантеса Абель Мурсия.

Официальное открытие состоится в 18:30, однако для посещения она будет доступна с 13.00

Фудкорт / 13:00-19:00

Зимний сад

Национальная кухня Испании — одна из ключевых достопримечательностей страны. В день испанской культуры у всех посетителей будет возможность принять участие в гастрономическом путешествии – до самого вечера открыто кафе с блюдами испанской кухни.

Лекция «Галисия – страна легенд и открытий» / 13:00-14:30

Зал Лекторий

Ссылка на регистрацию: https://zilcc.timepad.ru/event/378482/

Одним из «ключей» к выставке «Галисия – край земли» станет лекция галисийки Аны Марии Госалес Сальгадо. Она не просто влюблена в свою «малую родину», но как профессиональный филолог и социолог объединит в своей лекции все самые интересные факты и легенды об этой загадочной провинции Испании с кельтскими корнями.

Лекция «Сервантес и Дон Кихот: загадки, парадоксы и мистификации последних лет» / 15.00 - 16.30

Зал Лекторий

Ссылка на регистрацию: https://zilcc.timepad.ru/event/378484/

В этот юбилейный год четырёхсотлетия со дня смерти Сервантеса мировые чествования вокруг одного из самых знаменитых романов в истории ставят множество вопросов о судьбе романа в XXI веке. Но на волне чествований появляются не только новые исследования и находки, но и множество мистификаций… Лектор – Светлана Пискунова, литературовед, переводчик, доктор филологических наук. Автор книг «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков» (1998), «Испанская и португальская литература XII–XIX веков» (2009), статей по русской и советской литературе. Преподавала испанскую литературу в МГУ, читала лекции в университетах Испании и США. Участвовала в коллективном комментированном издании «Дон Кихота» Сервантеса под руководством акад. Франсиско Рико (Испания, 1998 и 2005 - 2015).

Лекция “Паломнический путь Camino de Santiago (Испания)” / 17.00 – 18.30

Зал Лекторий

Ссылка на регистрацию: https://zilcc.timepad.ru/event/378488/

Хотите встретиться с теми, кто прошел Путь Святого Иакова — знаменитую паломническую дорогу, ведущую в город Сантьяго-де-Компостела, третью по значению святыню католицизма? Со времен Средневековья, когда этот маршрут оказал большое влияние на распространение культуры, по нему прошли сотни тысяч человек, включая английского короля Эдуарда I, папы Иоанна Павла II и писателя Пауло Коэльо. Спикеры – Екатерина Самсонкина, дипломированный историк-испанист, кандидат наук, переводчик и Леон Салас, специалист по социальной антропологии.

Лекция " Поэзия Лорки в России: О сложностях перевода и его восприятия" / 16.00 - 17.30

Взрослая библиотека

Ссылка на регистрацию: https://zilcc.timepad.ru/event/378492/

С переводами на русский язык Федерико Гарсиа Лорке повезло как мало кому из иностранных поэтов. Его не только переводили лучшие профессионалы – Марина Цветаева, Борис Дубин, Наталья Ванханен, Павел Грушко – но он обрел свой главный «русский голос» – Анатолия Гелескула. Однако перевод поэзии в любом случае остается сложным, многозначным и чреватым ошибками и ловушками полем творчества. На примере переводов Гарсиа Лорки на лекции будут поставлены вопросы о переводческой стратегии и ее изменении со временем, о формировании литературного и переводческого канона. Лектор – Ольга Мусаева, филолог-испанист, переводчик, преподаватель. Кандидат филологических наук, PhD. Диссертация «Рецепция творчества Федерико Гарсия Лорки в русской культуре (1930 – 1960-е гг.)»

Мастер-класс по фламенко от дома фламенко «Фламенкерия» / 17:30 – 18:30

Колонный зал

Ссылка на регистрацию: https://zilcc.timepad.ru/event/378498/

Концерт Фламенко и группы «Los Gaiteros de Moscú» / 19.00 – 20.00

Зал-конструктор

Ссылка на регистрацию: https://zilcc.timepad.ru/event/378502/

Дом фламенко «Фламенкерия» является международным культурным центром, созданным для развития и распространения культурного наследия Испании - ФЛАМЕНКО.

В настоящее время основу репертуара коллектива «Los Gaiteros de Moscú» составляют традиционные мелодии Галисии. Зажигательные танцы (мунейры, пасодобли, польки, румбы) с их бурным и жизнерадостным темпераментом соседствуют со спокойными лирическими песнями. Состав коллектива: Виктор Краев - галисийская гайта, кларнет; Дмитрий Игнатов – бузуки; Игорь Глушков - бас; Байрамов Андрей – перкуссия.

Организатор - культурный центр ЗИЛ при участии отдела туризма посольства Испании в Москве, Института Сервантеса в Москве и правительства Галисии.