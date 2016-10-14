CМИ: Саакашвили летал в Барселону на тайную встречу с соратниками

Как утверждают украинские СМИ, глава Одесской государственной администрации Михаил Саакашвили летал 12 октября в Барселону на «тайную встречу со своими соратниками, чтобы обсудить дальнейшие действия после парламентских выборов в Грузии».

Об этом сообщил источник "Обозревателя". По его данным, Саакашвили вылетел из аэропорта "Борисполь" 12 октября утром, а вернулся обратно 13 октября днем.

Сам Саакашвили утверждает, что в Испанию его «пригласили друзья», а свое скорое возвращение он объяснил внезапно обрушившимся на Одессу ураганом.

Ранее стало известно, что созданная Саакашвили партия "Единое национальное движение" прошла в парламент Грузии. Ряд СМИ сообщили о намерении Саакашвили вернуться в Грузию, чтобы продолжить там политическую деятельность.