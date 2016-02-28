В Марбелье завершился русский кинофестиваль

В Марбелье успешно и громко завершился Четвёртый Международный фестиваль русского кино, организаторами и вдохновителями которого стали Мария Уибберли и Ирина Нефёдова («РусРадиоМарбелья»)

12 марта на гала-закрытии в отеле H10 Andalucia Plaza в Марбелье прозвучал последний аккорд фестивальной симфонии под названием MIRFF 2016 (Marbella International Russian Film Festival). После церемонии награждения, ведущими которой стали Данил Косенков И Татьяна Поликанова, один за другим на сцене появлялись талантливые музыканты. Испанский дуэт Dry Martina, уникальный музыкант Вахтанг Каландадзе – абсолютный чемпион России, чемпион Европы и вице-чемпион мира по битбоксу. По словам организаторов, он «поднял градус» вечера своей энергетикой и на глазах у зрителей создавал треки с участием самых смелых девушек в зале. А завершила концерт победительница шоу «Три Аккорда», финалистка «Голоса» на Первом, Анастасия Спиридонова. Сильнейший вокал, необыкновенное обаяние исполнительницы и любимые всеми песни подняли зал на ноги.

Напомним, что недельный киномарафон начался 6 марта с торжественной церемонии открытия, которая прошла в Конгресс-центре Марбельи при поддержке мэрии города. Гостей приветствовали мэр города Марбелья Хосе Берналь и Miss World Malaga Мария Руиз, и, конечно же, русские кинематографисты. Ведущие церемонии Андрей Мерзликин и Наталья Земцова представляли своих коллег и фильмы - участники MIRFF 2016.

На торжественной церемонии открытия зрителям была представлена насыщенная концертная программа, участниками которой стали Сергей Кристовский и Марина Кравец, которые своим искренним исполнением “согрели” зрителей. Вахтанг Каландадзе в дуэте с испанской танцовщицей Хемой из группы La Milana удивили всех сочетанием битбокса и фламенко. Также на вечере выступали испанская джаз-фанк группа Dry Martina в полном составе, маэстро Юрий Чугуев - солист и дирижёр Симфонического оркестра Малаги, лауреаты международных балетных конкурсов из русской школы балета под руководством Регины Зархиной, исполнительница индийских танцев Мария Санчес, чемпионы Испании по бальным танцам Екатерина и Цезарь.

Организаторы отмечают, что в этом году показы фильмов прошли с огромным успехом, большой зал Picasso в Teatro Goya Marbella каждый вечер был заполнен поклонниками русского кино разных национальностей. И с каждым годом их становится всё больше и больше…

Организаторы благодарят всех, кто поддержал фестиваль: спонсоров, друзей и зрителей!

Подробнее о победителях кинофестиваля – здесь.

Автор фото: Рафкат Рафиков