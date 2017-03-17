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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » В Кадисе открылся центр русского языка и культуры

          В Кадисе открылся центр русского языка и культуры

          10:31 17.03.2017

          Университет Кадиса и Пятигорский государственный университет (ПГУ) открыли первый Центр русского языка и культуры "Институт Пушкина" в Испании, который будет работать на постоянной основе в Кадисе в здании Constitución 1812. Институт Пушкина - это русский аналог Института Сервантеса в Испании или Института Гёте в Германии, а его миссией является распространение знаний о русской культуре и обучение русскому языку по всему миру через организацию культурных и образовательных мероприятий.

          Как говорится в сообщении на сайте центра, ректоры УКА и ПГУ Эдуардо Гонсалес Масо и Александр Горбунов присутствовали на открытии Института вместе с директором Отдела международных связей Университета Кадиса Хуаном Карлосом Гарсия, директором Отдела международных связей российского университета Виктором Мишиным и директором Института Пушкина в Пятигорске Ириной Федотовой. Руководство университета вместе с российскими коллегами посетили выставку фотографий "Небо России", представленную работами Бенито Гутьерреса, а затем совершили экскурсию по только что открытому центру. Официальный акт завершился торжественным открытием памятной доски в аудитории Института Пушкина.

          Эдуардо Гонсалес Масо поблагодарил российский университет за оказанное Университету Кадиса доверие при создании первого филиала в Испании, что является серьезным шагом и следствием совместной работы и сотрудничества. Ректор подчеркнул, что "в последние годы Университет Кадиса ведет тесное академическое сотрудничество с университетами постсоветского пространства через Российско-испанский университетский центр, созданный в 2008 году, где среди университетов-партнеров также находится и Пятигорский государственный университет. Также ректор объявил, что оба университета запускают программу двойной магистратуры по направлению "Туризм".

          В свою очередь Александр Горбунов от лица всего Пятигорского государственного университета выразил большие надежды, возлагаемые на этот центр, и подчеркнул, что в российском университете уже в течение долгого времени ведется обучение испанскому языку: "здесь уже много лет действует единственный в России самостоятельный факультет испанского языка. Его история начинается с 1961 года, когда в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР начиналось преподавание испанского языка в средних школах страны и потребовались его квалифицированные учителя." В настоящее время почти 700 студентов учат испанский язык в ПГУ. Ректор ПГУ в заключении своей речи отметил, что сегодня в Кадисе "русский язык получает прописку на испанской земле, российско-испанский диалог языков и культур продолжается" наравне с "углублением межвузовского сотрудничества в подготовке специалистов международного уровня".

          Помимо разнообразной постоянной культурной программы Институт Пушкина сделает для всех желающих "обновленное предложение курсов русского языка в Кадисе по выгодной цене и большое количество грантов на обучение русскому языку в России", а также запустит специальную программу самостоятельного обучения русскому языку с возможностью онлайн-консультаций. Это будет первый центр сдачи официального экзамена (одобренного Правительством России) для аккредитации всех уровней русского языка, как иностранного (ТРКИ) по шкале MCERL. Также Институт будет являться центром подготовки преподавателей русского как иностранного, обучение будет проводиться через методологические семинары и подготовительные курсы в очной и онлайн-формах.

          Кроме этого, УКА будет располагать одной из лучших в Испании библиотек русской литературы, где будет представлена как классическая литература на русском языке, так и научная литература в сфере гуманитарных наук, что впоследствии сделает УКА центром, принимающим исследователей, изучающих русско-испанское взаимодействие.

          Пятигорский государственный университет в 2016 году выиграл конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации на создание сети из 10 центров Института Пушкина по всему миру, и Университет Кадиса, при содействии Российско-испанского университетского центра, стал первым ВУЗом в Испании, где был открыт филиал Института Пушкина. Этот университет входит в число российских партнеров УКА по программе Erasmus + KA107 с тех пор, как эта программа была запущенна в 2015/2016 учебном году. При этом оба ВУЗа сотрудничают с 2014 года, когда был подписан рамочный договор и соглашением о мобильности, хотя реальное взаимодействие между университетами началось еще в 2012 году. 

           

          Темы: Русская Испания  Кадис Культура

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