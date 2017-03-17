Испания поборется за российских туристов

Испания постарается в краткосрочной перспективе улучшить свои позиции на российском туристическом рынке. Как говорится в пресс-релизе Института туризма Испании (Turespaña), стратегия этой организации заключается в расширении сезонности туристических поездок посредством комбинирования продукта "Солнце и Пляж" с другими: "Культура, Город, Гастрономия, Музеи, Шопинг, Идиоматический, Спортивный, а также на усилении туристического продукта MICE".

"Данная задача стратегии направленна на улучшение наших позиций в краткосрочной перспективе. Для осуществления этих задач в течение 2016 и 2017 годов планируется проведение рекламной кампании, ряда важных стратегических маркетинговых акций и промо-акций, направленных на космополитичную публику и конечного потребителя", - отмечают в Turespaña.

На днях в Москве завершилась выставка MITT, на которой туристическая марка Испании была широко представлена. На выставке работали представители гостиниц, туристических агентств и автономных сообществ Испании. В этом году площадь стенда Turespaña, составила 384 квадратных метров - 26 стойки. Испания – постоянный участник MITT - в этом году объявлена страной-партнером выставки, а на протяжении нескольких лет участия в выставке туристическая марка Испании была удостоена наград «Лучшее направление в Европе» в 2016 году и «Лучший стенд» в 2017 году.

Испания занимает лидирующие позиции в сфере туризма как страна каникулярного отдыха по числу туристов и доходов от туризма. По данным Национального института статистики (FRONTUR), в 2016 году в Испанию из России приехали 1 007 709 туристов, что на 2,2% больше по сравнению с показателями 2015 года. Данные за январь 2017 года также показывают динамику роста российского потока: 63 579 российских туристов посетили Испанию, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 799 751 россиян останавливались в гостиницах, что на 6,09% больше показателей 2015 года. Россияне осуществили в 2016 году 4 100 029 ночевок, что на 7,70% больше по сравнению с показателями 2015 года. Распределение туристического потока в прошлом году было по следующим основным направлениям: Каталония (55,46%), Сообщество Валенсия (10,2%), Канарские острова (8,39%), Сообщество Мадрид (8,1%), Андалусия (7,6%), Балеарские острова (7,5%), Страна Басков (1,04%), Сообщество Мурсия (0,68%). Средняя продолжительность пребывания в стране – 11,4 дня. Ежедневно российский турист в Испании тратит в среднем 146 евро, а за весь период своего пребывания в стране - 1 666.