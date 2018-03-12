В Испании беспокоятся об угрозе российского вмешательства в дела ЕС

Министр внутренних дел Испании Мария Долорес де Коспедаль обвинила Россию в попытках вмешательства и дестабилизации обстановки в Европейском Союзе. Такое заявление Коспедаль сделала на встрече представителей Европейской народной партии, которая состоялась в Валенсии.

Министр считает, что Испания, наряду с Францией и Италией, являются «одними из целей русских». По словам Коспедаль, «эта страна Востока» ищет любые поводы для того, чтобы попытаться дестабилизировать Евросоюз. Она призвала бороться с демагогией и популизмом, а также с теми, «кто хочет покончить с успешной историей» ЕС. По мнению испанки, европейская модель требует защиты от атак извне.

На съезде, на котором также присутствовал председатель испанского правительства Мариано Рахой и другие высокопоставленные лица, обсуждались такие темы, как борьба с терроризмом и необходимость пересмотра социальной стратегии в Европе.