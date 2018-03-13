В Марбелье наградили победителей фестиваля русского кино

По красной ковровой дорожке под горячие аплодисменты собравшихся прошли гости MIRFF-2018: Светлана Немоляева, Валентина Михалева, Наталья Меркулова, Мария Зверева, Галина Бокашевская, Валерия Арланова, Вячеслав Тельнов, Павел Чухрай, Рубен Дишдишян, Алексей Чупов, Борис Берман, Ильдар Жандарев, Франсис Гойя, Константин Лоскутников барон фон Босснер.

В фойе концертного зала образовалась внушительная очередь желающих сфотографироваться с Народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой, представившей на MIRFF-2018 картину Рустама Хамдамова «Мешок без дна». Актриса одаривала всех милой улыбкой и теплым вниманием.

Красота дам и изысканность вечерних туалетов затмили непогоду, которую Марбелья предложила гостям MIRFF в этом году. Но которая все же не помешала, а скорее помогла заполнить залы кинотеатра Cines Teatro Goya в Пуэрто Банусе, где проходили конкурсные показы девяти лучших картин 2017 года, снятых в России, и семейной трагикомедии «Тум-Паби-Дум», снятой в Беларуси и показанной вне конкурса. Собравшиеся были в приподнятом настроении и с нетерпением ожидали оглашения результатов.

Перед началом церемонии награждения организаторы международного фестиваля русского кино в Марбелье и основатели русской радиостанции RusRadioMarbella Мария Уибберли и Ирина Нефедова подготовили для гостей MIRFF-2018 специальный испанский подарок – фееричное фламенко от группы «Ла Милана», в очередной раз порадовавшей публику своим аутентичным искусством.

Многонациональность зала предопределила проведение церемонии на трех языках: русском, испанском и английском. Весь вечер на сцене были Мария Уибберли, Ирина Нефедова и переводчица ведущей языковой школы Коста-дель-Соль Instituto Internacional de Idiomas Дарья Голдова, которая великолепно справлялась с непростой задачей перевода на испанский язык шутливых фраз Марии и Ирины.

Организаторы горячо поблагодарили Министерство культуры РФ за оказанную поддержку, зрителей кинофестиваля за их активный интерес и полные залы, спонсоров за неоценимую помощь в осуществлении такого масштабного и такого важного для Марбельи проекта, жюри за нелегкую работу в течение всей фестивальной недели. Членам жюри были вручены подарки от спонсоров MIRFF-2018 Michal Negrin, Niche Perfumes и Tempur Sealy.

Радостной новостью для собравшихся стало объявление организаторов фестиваля о новом проекте RusRadioMarbella, который они в шутку назвали своим третьим ребенком, журнале на русском «Тандем». Выход первого номера журнала запланирован на апрель этого года. Журнал «Тандем» адресован всем, кто еще читает по-русски. Он будет бесплатно распространяться по всей Испании.

С приветственной речью выступил директор Casino Admiral San Roque Густаво, приятно удививший публику свободным владением русским, английским и испанским. Мария и Ирина шутливо предложили ему одному вести церемонию награждения в следующем году.

Организаторы фестиваля от всей души поблагодарили предпринимателей из Финляндии, основателей фонда «Голубь мира» Вееру и Лео Райникайнен и соучредителя российского отделения фонда актрису Московского Губернского театра Галину Бокашевскую за их вклад в сбор средств для Анастасии Красниковой – молодой девушки, проживающей на Коста-дель-Соль, которая была лицом фестиваля MIRFF-2015 и помогала собирать средства для ребенка, больного раком, и которая теперь сама нуждается в лечении этого заболевания. Публика живо отреагировала на видеообращение актрисы Московского Губернского театра Ирины Безруковой с приветственными словами в адрес Анастасии и пожеланиями ей сил и скорейшего выздоровления. Ирина Безрукова передала в дар Анастасии сертификат на оздоровительные процедуры в СПА отеля Healthouse Las Dunas Estepona.

Специальный приз жюри «За талантливый многообещающий дебют» был присужден Кириллу Плетневу за фильм «Жги». От лица Кирилла приз получил продюсер картины «Жги» Рубен Дишдишян, который сказал теплые слова в адрес жюри и организаторов фестиваля. Вручил награду основатель Instituto Internacional de Idiomas Хулио Моралес – близкий друг и спонсор международного фестиваля русского кино в Марбелье, который на протяжение всех шести лет поддерживал и MIRFF, и RusRadioMarbella.

Приз за лучший сценарий получила супружеская пара сценаристов-режиссеров, авторов одной из киноновелл в проекте Анны Меликян «Про любовь – только для взрослых» и авторов сценария фильма Клима Шипенко «Салют 7», Наталья Меркулова и Алексей Чупов. Приз вручила Елена Гаценко - основатель детского поли лингвистического образовательного центра Kids Club El Campanario. Наталья поблагодарила организаторов, а также жюри и зрителей, заметив, что обычно сценаристам не уделяют должного внимания на фестивалях. Она рассказала, что не в первый раз участвует в международном фестивале русского кино в Марбелье, в 2014 году она привозила фильм «Интимные места», и что надеется вернуться с новыми работами. Алексей отметил вклад целой команды сценаристов в создание фильма «Про любовь – только для взрослых» и попросил публику подарить свои аплодисменты всем его коллегам по фильму.

Перед объявлением победителя в следующей номинации выступила очаровательная молодая певица Юлиана Лобач, специально приехавшая на церемонию из Панамы. Она подарила гостям не только темпераментно исполненную в сальса версии всеми любимую «Bessame mucho», но и частичку панамского солнца со своих загорелых плеч.

Приз за лучшую режиссуру был присужден Борису Хлебникову за фильм-драму «Аритмия». Приз вручил директор банка CaixaBank Альберто Рамос. Obra Cocial «la Caixa» поддерживает самые значимые культурно-социальные инициативы Испании. За призом на сцену вновь поднялся продюсер фильма Рубен Дищдишян, отметив, что для фильма «Аритмия» год был очень удачным и приз MIRFF пополнит коллекцию его наград.

Победителя в номинации «Лучшая музыка к фильму» объявил Франсис Гойя, выдающийся бельгийский гитарист, мировая звезда, который впервые принял участие в международном фестивале русского кино в Марбелье в качестве члена жюри. В своей речи он поделился с собравшимися впечатлениями и поблагодарил всех, кто делает кино такого высокого уровня, за глубокие эмоции. Франсис Гойя отметил, что музыка в кино дополняет недосказанное и погружает зрителя в особый мир. После просмотра фильма Павла Чухрая «Холодное танго», он был вдохновлен прекрасной музыкой композитора Юрия Потеенко, которому и достался приз за лучшую музыку к фильму. Получать приз вышел выдающийся режиссер, Народный артист РФ Павел Чухрай. Он полностью согласился со словами Франсиса о важной роли музыки в кино и поблагодарил жюри не только за приз, но и за существование такой номинации на международном фестивале русского кино в Марбелье.

После вручения приза Франсис Гойя остался на сцене и к нему присоединилась замечательная певица, поэт, актриса московского театра Ленком, автор и ведущая музыкального чарта «Русская 10-ка» на RusRadioMarbella Елена Есенина. Под аккомпанемент маэстро Елена прочла свои стихи и тронула публику душевным исполнением песни Александры Пахмутовой «Нежность». Затем прозвучала проникновенная инструментальная композиция в исполнении Франсиса Гойи. Зал наградил артистов овацией.

Приз за лучшую мужскую роль, который был присужден немецкому актеру Ларсу Айдингеру, исполнителю роли Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда», вручила Елена Есенина. За призом на сцену поднялся член жюри фестиваля MIRFF-2018, меценат и предприниматель из Германии Константин Лоскутников. Он пообещал по возвращении в Берлин отыскать победителя и передать ему награду, тем более, что подобный опыт у него уже был в прошлом году, когда Константин вручил на Красной Площади в Москве приз зрительских симпатий Заслуженному артисту РФ Гоше Куценко, режиссеру фильма «Врач».

Приз за лучшую женскую роль, единогласно присужденный жюри MIRFF-2018 Народной артистке РСФСР, актрисе театра им. В. Маяковского Светлане Немоляевой за роль в фильме Рустама Хамдамова «Мешок без дна», вручил сам автор и создатель статуэтки тореро-режиссера испанский скульптор Педро Родригес. Ему было не легко произнести имя победительницы, но он испытал гордость от сопричастности к русской культуре в целом и к русскому кино в частности, что и передал в своей приветственной речи. Надо отметить, что для большинства награждающих момент произношения русского имени был непрост, но они испытали те же чувства, что и Педро Родригес, о чем рассказали позже организаторам.

Под бурные аплодисменты на сцену вышла очаровательная и светлая Светлана Немоляева, с благодарностью сказав, что это ее первая фестивальная награда и что жизнь не баловала ее призами, но с возрастом ее творчество стало отмечаться чаще. Светлане Немоляевой были вручены подарки от спонсоров фестиваля Michal Negrin, Niche Perfumes и Tempur Sealy, а также эксклюзивная сумочка из кожи семги, искусно сделанная дизайнером Соней Петровой. Светлана Немоляева с радостью приняла приглашение организаторов приехать на MIRFF-2019 в качестве почетной гостьи, отметив великолепную организацию и заботливое внимание Марии и Ирины.

Для вручения Гран-при 6-го международного фестиваля русского кино в Марбелье на сцену были приглашены все члены жюри. Валентина Михалева объявила лучшим фильмом MIRFF-2018 «Холодное танго» Павла Чухрая и отметила единодушие жюри в принятии этого решения. На сцену поднялся Павел Чухрай, поблагодарил жюри за выбор, но сказал, что не согласен с их решением, так как на фестивале было представлено много других достойных картин.

Борис Берман в своей эмоциональной речи в адрес организаторов посетовал на то, что имена победителей были искажены при произношении и заметил, что визит такой легендарной актрисы и Звезды, как Светлана Немоляева, делает огромную честь фестивалю.

Мария Уибберли пригласила всех членов жюри снова принять участие в фестивале в следующем году, а Ирина Нефедова еще раз напомнила о цели международного фестиваля русского кино в Марбелье – объединять испанскую и русскую культуры. Она также отметила, что предоставление испанским спонсорам и друзьям MIRFF уникальной возможности непосредственно участвовать в церемонии награждения победителей, несомненно, способствовала сближению двух народов. А так как интрига вечера была сохранена до конца, то отработать произношение имен победителей было невозможно.

В конце церемонии ведущие с удовольствием уступили сцену суперпрофессионалам, выступавшим с мега звездами российской эстрады, а теперь представляющим их собственный новый проект, певцам и танцорам группы «ПлатОпутОрана» (LebediFunk Production), зажигающим лучшие танцполы Москвы и других городов России. Энергичные ритмы солнечной музыки, темпераментное исполнение песен лидером группы Андреем Лебедевым и заводные танцы всех участников группы никому не дали усидеть на месте. Европейская премьера удалась!

Никогда еще в зале на церемонии закрытия MIRFF не ощущалось такого единения собравшихся. Организаторы уверены, что именно этим духом единения и запомнится 6-ой международный фестиваль русского кино в Марбелье!

Фотографии: Сергей Изосимов