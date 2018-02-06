В Эстепоне выделен участок под строительство православной церкви

Мэрия Эстепоны согласовала выделение участка земли под строительство храма русской православной церкви, который станет первым на Коста-дель-Соль.

Церковь в традиционном для православных храмов стиле будет построена в районе Арройо-де-лас-Каньяс. По плану к церкви будет примыкать культурный центр.

Финансирует строительство благотворительный фонд «Православная инициатива», который также выступает координатором строительства. Ожидается, что стоимость проекта составит 1,1 млн евро, и строительство будет завершено в течение 18 месяцев после получения соответствующего разрешения.