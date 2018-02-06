«Русский журнал» и MiratexMedia организуют празднование 23 февраля в Барселоне

MiratexMedia и «Русский журнал» приглашают всех своих друзей и партнеров встретиться вновь 23 февраля и вместе отпраздновать в уже привычной теплой атмосфере День мужчин. «Вас ждут улыбки и радостное настроение, выступление артистов, а также фуршет, розыгрыш призов и подарки от наших спонсоров под зажигательную музыку профессионального DJ. А представители сильного пола не будут лишены внимания и заботы в этот праздничный для них вечер», - обещают организаторы.

Мероприятие пройдет в одном из самых престижных заведений Барселоны — OneOcean Club PortVell, который прекрасно сочетает в себе уникальный дизайн, стиль и уют. В течение вечера гости смогут по достоинству оценить автомобильные новинки престижных марок, мотоциклы, а также насладиться роскошью яхты премиум-класса.

Стоимость билета: 50 евро (способы оплаты уточнять по телефону).

Обязательная предварительная регистрация по телефону и WhatsApp +34603514603, а также по электронной почте info@revistarusa.net.

Праздник начнется 23 февраля в 19:00 по адресу: Port Vell, Moll de Barceloneta, 1, Barcelona, OneOcean Club.

Количество мест ограничено (максимальное число участников - 100 человек).