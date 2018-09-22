В Андалусии хотят отдать дань памяти князю Долгорукову за его связь с Альгамброй

Группа поэтов при поддержке сектора туризма и услуг продвигают идею о проведении проекта, посвящённого русскому князю Дмитрию Долгорукову, дипломату и поэту, который сопровождал в Гранаде своего друга, американского дипломата и писателя Вашингтона Ирвинга, написавшего позже книгу «Легенды Альгамбры».

Авторы инициативы отмечают, что, в то время как сборник Ирвинга получил известность, и в честь самого писателя на территории комплекса был установлен памятник, о его спутнике, князе Долгорукове в Андалусии незаслуженно забыли.

Как сообщают активисты, именно благодаря этим двум людям в Альгамбре появилась первая гостевая книга. Это помогло уберечь стены крепости от надписей, которые оставляли посетители, и сохранить наследие.

По словам энтузиастов, в российском посольстве в Мадриде также поддерживают инициативу. Мероприятие запланировано на октябрь. Организаторы открыты для сотрудничества с различными компаниями и учреждениями Гранады.

Координацией проекта занимается журналист Томас Наварро, представляющий Общество иностранных корреспондентов в Испании.