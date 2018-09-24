Хозяйка дома в Камбрильсе на время отдала его русской паре, жившей на улице

Жительница Мадрида Элена Рохас, которая имеет в собственности второе жильё в Камбрильсе (Таррагона), бесплатно предоставила его бездомной русской паре Ольге Прокиной и Давиду Шишкову на два месяца.

Как пишут местные СМИ, на площади у здания мэрии, где проводит голодовку другой житель Камбрильса, был произведён формальный акт передачи ключей и был подписан документ о том, что мужчина и женщина имеют право находиться в доме на безвозмездной основе до конца октября.

Рохас прониклась историей пары, которая 82 дня провела на улице. Известно, что у мужчины рак печени. Спать им приходилось на пляже.

Хозяйка дома также решила дать паре немного денег на лекарства. Она выразила надежду, что за эти два месяца местные власти и социальные службы найдут решение для сложившейся ситуации. Кроме того, она выразила негодование по поводу происходящего и недовольство действиями местной администрации.

Ольга Прокина рассказала, что они с мужем приехали в Испанию 18 лет назад, а с 2015 года у них начались финансовые трудности. Ольга – гинеколог по профессии, но в Испании она занималась переводами и проводила экскурсии, а её последним местом работы была аптека в Камбрильсе. Она подчёркивает, что готова работать кем угодно, но сейчас её никуда не берут. В начале июня пару выгнали из квартиры, поскольку они не могли оплатить аренду стоимостью 425 евро. Женщина также пожаловалась на работников социальных служб, которые, по её словам, не хотели помогать им.

В социальной службе отрицают обвинения со стороны пары и заявляют, что на протяжении трёх лет им предоставляли всевозможную помощь, в том числе, предлагали жильё, от которого они отказались.